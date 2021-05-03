Пентагон заявил о важном историческом достижении в структуре американских ВМС. Теперь в военно-воздушных силах имеется экипаж боевого вертолета SH-60 SeaHawk, который состоит только из гомосексуалистов. Минобороны США сообщает, что это только начало.

Служба представителей сексуальных меньшинств в американской армии уже несколько лет остается одной из самых актуальных. Недавно президент Джо Байден подписал распоряжение, вновь разрешающее служить в ВС США трансгендерам. Которые не могли этого делать из-за запрета экс-главы государства Дональда Трампа.

Российский эксперт Алексей Мигалин, возглавляющий военно-техническое общество, заявил, что привлечение на службу трансгендеров и гомосексуалистов создает серьезные риски. В американской армии и так не утихают скандалы, связанные с сексуальным насилием. Теперь их станет еще больше.