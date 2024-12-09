Человечеству предстоят серьёзные испытания, о которых, как утверждают религиозные источники, говорил пророк Мухаммед. Его предсказания касаются глобальных перемен, нравственного упадка и событий, способных изменить ход истории.

Пророк предупреждал о наступлении Судного дня, когда каждому воздастся по его поступкам. Одним из ключевых признаков приближения этого момента он называл разрушение моральных устоев. Люди, по словам пророка, утратят высокие нравственные принципы, что приведёт к хаосу и деградации общества.

Среди других пророчеств Мухаммед упоминал о зле, которое выйдет из земли и завершит существование опустевшей Европы. По его словам, континент столкнётся с холодом и упадком, что станет частью глобальных перемен. Вместе с тем, будущее России описано в более позитивном ключе. Пророк предрекал трудности для русского народа, но утверждал, что страна сможет объединиться с Белоруссией и укрепить свои позиции.

Конфликт с Китаем, как утверждают источники, станет переломным моментом в мировой истории. Для Европы он обернётся концом её существования, а вот Россия, напротив, сумеет извлечь из этого события выгоду и выйти более сильной. Однако пророк указывал, что благополучие может быть достигнуто только при сохранении нравственных ориентиров.

Мухаммед также предупреждал, что беспутство, непристойное поведение, разрывы родственных связей и неуважение к соседям ускорят приближение Судного дня. Подобные явления, по его словам, подрывают духовное здоровье общества, делая его уязвимым перед глобальными угрозами.