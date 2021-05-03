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Фрегат «Адмирал Макаров» ВМС РФ, вооруженный ракетами «Калибр», прибыл в средиземноморскую акваторию.

Указывается, что российское боевое судно ранее прошло через проливы Черного моря, и на всем пути его сопровождали турецкие патрульные катера. В СМИ отмечают, что данный корабль за последние три года уже 3 раза осуществлял различные операции в Средиземном море, будучи частью регионального оперативного соединения ВМС России.

На данный момент времени в Средиземноморье действует целая эскадра ВМФ страны, включающая в себя свыше 10 военных кораблей и судов снабжения. В СМИ напоминают, что «Калибры» способны поражать как наземные, так и морские цели. В первом случае радиус их действия составляет 2 600 километров, а во втором – 375 километров.

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