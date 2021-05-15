Двое влиятельных американских конгрессменов, занимающие ключевые посты в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил заявили, что они подтолкнут Пентагон назначить флагманского офицера в Объединенном штабе и высокопоставленного гражданского лица, которые будут отвечать за борьбу с использованием электромагнитного спектра. Конгрессмены отметили, что на фоне достижений Китая и России в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ) США продолжают инвестировать средства в уже давно устаревшие системы. Об этом сообщает сайт института ВМС США USNI News.

Выступая во вторник в Институте Гудзона, член палаты представителей Джеймс Ланжевен (доктор медицинских наук), возглавляющий подкомитет по кибербезопасности, инновационным технологиям и информационным системам, сказал, что «нам действительно нужен кто-то ответственный», например, заместитель помощника секретаря Министерства обороны.

Он и член палаты представителей Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска), который входит в состав тактического подкомитета по воздушным и сухопутным войскам, согласились с тем, что Пентагон слишком долго сопротивлялся этому изменению.

«Мы должны сократить разрыв между китайскими и российскими достижениями в области электромагнитной войны», – сказал Бэкон. Он отметил, что США доминировали в средствах РЭБ в 80-х и 90-х годах. Но позднее Пекин и Москва вложили серьезные силы и средства в развитие своих возможностей по глушению радаров противника, нарушению у него работы датчиков и обмена данными. Китай и Россия разработали и совершенствуют высокоэнергетические средства защиты, объединенные в сеть активные и пассивные датчики, централизованное управление и новую доктрину использования появляющихся возможностей.

«Инвестиции должны отдавать приоритет программно-ориентированным системам, которые могут быть адаптированы и гибки «в перегруженных и спорных» средах поля боя», – добавил Ланжевен. Бэкон добавил, что должен быть «жестко запрограммированный процесс финансирования РЭБ, направленный на устранение сложившегося дефицита».

Бэкон сказал, что слишком часто, когда дело доходит до электромагнитного спектра, Пентагон ссылается на требования к утвержденным, но уже давно устаревающим системам, таким как истребители F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, авианосцы и ядерная триада, выдвигая в качестве приоритета их, а не инвестиции в новые технологии.

При этом Бэкон отметил, что Пентагон уже на два года просрочил отчет о том, что необходимо в области электромагнитного спектра для организации и инвестиций. «Если бы не Конгресс, ничего из этого [вложения в войну с использованием электромагнитного спектра] не было бы сделано», – сказал он. В будущем, по мнению Бэкона, «электромагнитный спектр, как и кибернетический можно было бы идентифицировать как отдельную область ведения войны» со своим собственным боевым командованием.

Марен Лид, исполнительный директор National Spectrum Consortium, согласилась с тем, что передовые технологии активно внедряются в частном секторе, а способности Пентагона использовать такие достижения, как 5G и искусственный интеллект, по ее словам, «почти всегда становятся игрой в догонялки». По словам Лид, в Пентагоне должно произойти «большое изменение в сознании», потому что в настоящее время слишком много заинтересованных сторон, чтобы идти на риск с проектами противостоять будущим угрозам со стороны России и Китая.

Брайан Кларк, автор недавнего отчета об электромагнитной войне, указал, что в связи с сокращением бюджета министерства обороны США в ближайшем будущем деньги на исследования и разработки в этой области могут также иссякнуть. В итоге «у нас не будет ни времени, ни денег» в противостоянии с Пекином или Москвой, что сделает США потенциально более уязвимыми для их операций в электромагнитном спектре, добавил он.

Кларк сказал, что при написании отчета авторы стремились воспользоваться преимуществами американских сильных сторон в возможностях развития цифровых технологий и компьютеризации. Такой асимметричный подход был бы подобен тому, как США противостояли Советскому Союзу во время холодной войны, используя скрытность и другие технологии.