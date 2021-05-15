Недавно принятый долгосрочный руководящий план Соединенного Королевства для развития своих вооруженных сил включал как сокращение (при их серьезной модернизации) существующих «традиционных» систем вооружений, так и инвестиции в новые технологии с особым упором на увеличение возможностей Великобритании в космосе. Во время апрельского визита в Вашингтон главный маршал авиации Майк Вигстон, глава Королевских ВВС, дал по этому поводу объемное интервью ведущему военному порталу США Defense News. Текст этого интервью опубликован 14 мая, его основные моменты представлены в переводе ниже.

Вопрос: Одним из пунктов была новая группировка разведывательных спутников наблюдения и разведки. Можете ли вы уточнить, о чем идет речь?

Ответ: Наша цель для этой программы – «созвездие» из быстро запускаемых малых спутников на низкой околоземной орбите, где у нас есть возможность выбирать полезные нагрузки, выбирать роль и положение спутников, а затем запускать их и направлять в работу в очень коротком цикле принятия решений. Это то, что меня как оперативного командира привлекает. И я думаю, что это будет иметь прямую пользу для боевых истребителей – как способность реагировать на кризис в определенной части мира или, возможно, требование добавить некоторую устойчивость к другой части космической сети.

Вопрос: Великобритания была вовлечена в европейскую навигационную систему, известную как Galileo, но была вытеснена после Brexit. Британское правительство обсуждало создание системы только для Великобритании, но это было отложено и рассматривается некоторыми аналитиками как слишком дорогое. Каков текущий статус этих обсуждений?

Ответ: Основная ответственность за это лежит на другой части правительства, но, конечно, министерство обороны вовлечено из-за нашего интереса и важности GPS и глобального позиционирования. И мы все еще анализируем и оцениваем возможные варианты, потому что никому не нужно, чтобы мы создавали прямую копию уже существующей системы, такой как GPS. Но что было бы действительно полезно, поскольку мы смотрим на более сложное, более конкурентоспособное [пространство] с потребностью в большей устойчивости, – это система в качестве дополняющей, которая может быть создана в другой модели с сочетанием узлы в сети, некоторые из них будут на поверхности Земли, некоторые – в космосе. Там есть несколько вариантов и возможность сделать что-то другое, что дополняет GPS, но добавляет устойчивости другим способом. Безусловно, в Великобритании есть некоторые ведущие в мире технологии, и нам есть что предложить. И поэтому мы продолжим работать над этим в течение следующих нескольких лет.

Вопрос: США создали и космическое командование, и космические силы за последние пару лет. Великобритания сейчас также создает собственное космическое командование. Можете ли вы рассказать нам, как это будет выглядеть и как может развиваться взаимодействие с американскими коллегами?

Ответ: Космическое командование Соединенного Королевства – это возможность для нас объединить некоторые довольно разрозненные элементы – в основном подразделения Королевских ВВС – которые действуют в космосе. Они уже тесно связаны с Космическим командованием США и Космическими силами США, но мы еще не имеем объединяющее командование и контроль и объединяющую организацию для них. Но мы даем людям в этой организации навыки и оборудование, необходимые им, чтобы убедиться, что мы соответствуем нашим амбициям и стремлениям нашего премьер-министра, чтобы Великобритания заняла лидирующую роль в Европе в космосе. И поэтому Космическое командование будет той узловой точкой, где мы взаимодействуем с союзниками, такими как Соединенные Штаты, обмениваемся информацией, разрабатываем новые системы и продолжаем пользоваться всеми возможностями, которые предлагает космос.

Вопрос: У вас есть миллиарды, выделенные в рамках комплексной программы, но в действительности вам придется полагаться на инвестиции частного сектора в будущем. Как заставить это работать?

Ответ: Цифры коммерческих инвестиций в космос, конечно, значительно превосходят то, что мы делаем с военной точки зрения, но наша роль существенно отличается. Поскольку в то время как эти коммерческие организации инвестируют в космос для предоставления услуг, для того, чтобы дела на Земле шли быстрее и дальше, чтобы обеспечить повседневную жизнь людей, роль Королевских ВВС, как и роль вооруженных сил в космосе, принципиально иная. Мы здесь, чтобы понять, что делают некоторые из наших потенциальных противников, чтобы защитить нашу критически важную национальную инфраструктуру в космосе. Это об обмене информацией, о понимании и четком представлении о том, что происходит в космосе. Речь идет о работе с союзниками, чтобы мы были готовы действовать, когда видим что-то, что, как вы понимаете, выходит за черту неприемлемости.