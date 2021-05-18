Главное военное ведомство Беларуси проводит неожиданную проверку готовности ракетных войск страны к нападению вероятного противника. Сообщается, что по ее завершению будут произведены контрольные удары по условному врагу.

В Telegram-аккаунте ведомства говорится, что к внезапным учениям привлечено сто единиц техники. Это РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Полонез», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У». Кроме того, в маневрах задействовано около 500 военнослужащих ракетных войск.

Напомним, что ранее Беларусь заявила о разработке новой военной доктрины. Она подразумевает постоянное расширение вооруженных сил в соответствии с действиями Североатлантического альянса на границах страны, перевооружение и работу в тесном сотрудничестве с Россией, являющейся ключевым союзником.