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В последнем выпуске академического журнала КНР «Solid Rocket Technology», издаваемого академией Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации и Профессиональным комитетом твердотопливных двигателей Китайского астронавтического общества, опубликован в общедоступном аккаунте «Обзор развития твердотопливных энергетических установок» за 2020 год. В этом научном труде, в частности, констатируется:

«В области высокоточного гиперзвукового оружия после 2-3 лет разработки Россия успешно обогнала другие зарубежные страны. В настоящее время Россия в основном использует два технических решения – планирующие блоки и маршевые разгонные блоки. Для сравнения, после неоднократных демонстраций в США в прошлом году было окончательно решено использовать гиперзвуковое оружие быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW) в качестве основного направления развития. Однако, поскольку Министерство обороны США снизило уровень приоритетности гиперзвукового оружия с первого уровня (как микроэлектронику 5G-технологии), ввиду недостаточного финансирования исследований гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах стало фактом, что США проиграли первый раунд соревнований по гиперзвуковому оружию с Россией».

«Для Америки это крайне неприятный вывод», – пишет в комментарии к этой научной публикации сегодня, 3 мая на популярном в КНР портале QQ-Tencent один из экспертов. Он отмечает, что еще в марте 2020 года Пентагон попытался сделать гиперзвуковые ракеты первым приоритетным проектом для технологических исследований и разработок, его заявка на финансирование исследований увеличилась на 14% и он начал наступление на общественное мнение вместе с соответствующими торговцами оружием. Но в процессе обсуждения в Конгрессе приоритетность гиперзвуковых технологий постепенно «похоронили».

Со стороны Конгресса США такое решение вполне объяснимо: гиперзвуковые технологии нельзя создать в одночасье. За последние два-три десятилетия Соединенные Штаты считают, что они выиграли холодную войну и достигли всеобъемлющего военного преимущества. Поэтому они не вкладывали слишком много ресурсов и энергии в разработку систем высокоточного оружия. По сей день США по-прежнему являются мировым лидером в области ударных БПЛА «воздух-земля» и индивидуального армейского оборудования. Большой задел имеется в технологиях защиты армейской бронетехники. Но слишком много ресурсов и энергии, вложенных в военные разработки для целей общественной безопасности, означает, что НИОКР в областях высоких технологий не уделяется должного внимания.

Век, в котором США “не повезло”

Фактически, начиная с 21-го века, крупные крупномасштабные высокотехнологичные проекты вооружений и разработок вооружений и оборудования США почти потерпели неудачу, в том числе управляемый ракетный эсминец класса Zumwalt, армейская боевая система будущего, структура будущей визуализации ВВС и будущая спутниковая система структуры связи. Эти модели энергично разрабатывались, но потом не находили серьезного применения. Единственная крупная система вооружения, которая успешно использовалась, – это, похоже, истребитель F-35. Но даже этот проект вызывает серьезные споры, и теперь Конгресс вполне может отказаться от нее.

Что касается конкретных систем гиперзвукового оружия, Соединенные Штаты фактически реализуют серию планов разработки гиперзвуковых транспортных средств в течение этих 30 лет. Но у всех этих проектов одна и та же проблема: недостаточные вложения ресурсов и недостаточное внимание на высоком уровне.

В 2019 году, когда в КНР появились ракеты Dongfeng 17, Соединенные Штаты словно проснулись от спячки. Однако это еще не все. В 2020 году Россия объявила о фактическом использовании гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Авангард». Как противокорабельная ракета, «Циркона» может читаться ограниченной угрозой. Но «Авангард» – это стратегическое ядерное оружие, которое превосходит возможности системы противоракетной обороны США.

Эти потрясения вынудили вооруженные силы США наверстать упущенное. В 2019-2020 годах на военной базе США было запущено более 70 военных гиперзвуковых проектов, и армия, флот и военно-воздушные силы пытаются заполучить свои собственные гиперзвуковые ракеты. В то же время на повестке дня также стоит разработка системы дальнего обнаружения и перехвата гиперзвуковых ракет.

Но реальность далека от идеалов. Хотя Соединенные Штаты все еще имеют огромную систему научных исследований, современное экспериментальное оборудование и прочную теоретическую базу, невозможно за короткий период времени превратить ее в реальную модель гиперзвукового ракетного оружия и получить боевую мощь, сопоставимую с Китаем и Россией. Вопросы, которые необходимо учитывать при типовой инженерии, намного сложнее, чем лабораторные.

“Нелетающая” ракета

Так, в апреле 2021 года долгожданная гиперзвуковая ракета США класса «воздух-поверхность» AGM-183 провела свои первые летные испытания. Однако ракета не смогла даже запуститься с самолета-носителя. Конкретная причина сбоя не была объявлена ​​военными США, и, возможно, это не является серьезной проблемой.

«Инженерные изыскания – это такой утомительный процесс: от проектирования до модели необходимо обнаруживать и решать множество мелких проблем. Пока каждая из них не будет решена, модель не может считаться готовой, и этот процесс требует не только денег, но и много сил и времени. Другими словами, США не в состоянии догнать реальный боевой уровень гиперзвукового оружия России в краткосрочной перспективе», – заключает китайский эксперт.

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