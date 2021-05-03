Джеймс Спирс, отец американской поп-певицы Бритни Спирс сообщил, что у неё была диагностирована деменция.

Как указывается, Бритни 17 лет назад пережила развод с Кевином Федерлайном, и с тех пор её карьера пошла на спад. Она неоднократно лечилась в психиатрических клиниках, а также проходила реабилитацию. Несмотря на это, решением суда ей был назначен опекун, которым стал её отец. Опекуном певицы он является 12 лет.

Позже Бритни пришла в себя. За несколько лет она выпустила три новых альбома и устроила мировое турне. Из-за проблем со здоровьем у её отца временно опекуном певицы стал Джоди Монтгомери – её менеджер. Бритни захотела оставить его на этой должности и не возвращать право опекунства отцу. Но её отец сумел доказать, что певице требуется забота близкого человека, и рассказал, что она уже давно страдает от деменции.

Когда именно этот диагноз был поставлен Бритни, не сообщается. Кроме того, поклонники Бритни в диагнозе сильно сомневаются.