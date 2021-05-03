читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джеймс Спирс, отец американской поп-певицы Бритни Спирс сообщил, что у неё была диагностирована деменция.

Как указывается, Бритни 17 лет назад пережила развод с Кевином Федерлайном, и с тех пор её карьера пошла на спад. Она неоднократно лечилась в психиатрических клиниках, а также проходила реабилитацию. Несмотря на это, решением суда ей был назначен опекун, которым стал её отец. Опекуном певицы он является 12 лет.

Позже Бритни пришла в себя. За несколько лет она выпустила три новых альбома и устроила мировое турне. Из-за проблем со здоровьем у её отца временно опекуном певицы стал Джоди Монтгомери – её менеджер. Бритни захотела оставить его на этой должности и не возвращать право опекунства отцу. Но её отец сумел доказать, что певице требуется забота близкого человека, и рассказал, что она уже давно страдает от деменции.

Когда именно этот диагноз был поставлен Бритни, не сообщается. Кроме того, поклонники Бритни в диагнозе сильно сомневаются.

Вам может понравиться

Армия США выбирает из двух новых моделей легких танков

В связи с продолжением серии испытаний в США новых моделей легких танков американское издание The National Interest (NI) 2 мая вновь обратилось к теме их разработки. Представляем перевод статьи обозревателя

Литовкин назвал причину навязывания США союзникам своего недоделанного истребителя F-35

Виктор Литовкин, эксперт в области военной техники, отметил, что Соединенные Штаты активно рекламируют свои недоделанные истребители F-35 с целью их продажи европейским странам. Ранее в американском информагентстве The National Interest

Замаскированный под таксиста Филипп Киркоров выяснил мнение россиян о себе

Филипп Киркоров принял участие в соревнованиях с тиктокером Даней Милохиным. Им предстояло выяснить, кто наберёт больше чаевых, работая при этом на самой обычной должности. Так, Киркоров стал таксистом, и замаскировался
  • Анна
  • 02.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 24 °C |