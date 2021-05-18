Китайский портал Sohu в статье критично оценил современное состояние военно-морского флота России. По мнению издания, без новых крупных надводных кораблей – авианосцев, тяжелых ракетных крейсеров – Россия рискует уже в ближайшие годы потерять статус «мировой морской державы» и ограничиться лишь прибрежными операциями регионального значения. Текст статьи из Sohu изложен в эксклюзивном переводе ниже изданием discover24.ru.

Без мощного авианосного флота Россия может со временем потерять статус мировой державы

В контексте недавних геополитических успехов боевая готовность вооруженных сил России в целом не обнаруживает проблем, хотя состояние российского флота все еще оставляет желать лучшего. За 30 лет страна не построила ни одного достойного большого надводного корабля. В то же время крейсеры и большие противолодочные корабли, построенные в советское время, стремительно стареют, становясь неспособными решать задачи боевой готовности, особенно связанные с океанскими походами. С выводом из состава ВМФ все большего и большего числа крейсеров надежды России на сохранение своего статуса морской державы также разрушаются.

После распада Советского Союза в 1991 году Россия унаследовала огромный флот. Только в Черном море в 1997 году, когда было подписано межправительственное соглашение с Украиной, Москва получила около 400 боевых кораблей разных классов. Однако, к сожалению, у России не было достаточно денег на содержание всего этого оборудования.

Второй по величине флот в мире, некогда славный в советские времена, смог сохранить лишь часть боевых кораблей, оставшихся после разделения СССР. Средний возраст многих военных кораблей, построенных в советское время, сейчас уже составляет более 30 лет – все они настолько стары, что им уже запрещено выходить в море. Например, построенный в 1982 году ракетный крейсер «Варяг» служит на Тихоокеанском флоте свыше 30 лет, как и его «брат-близнец» ракетный крейсер «Москва» на Черном море.

Не намного новее их и тяжелый атомный крейсер «Петр Великий». В целом многие современные военные корабли, построенные Советским Союзом, не оказали большого влияния на ситуацию. Скорее наоборот – эти большие боевые корабли стали постоянными посетителями верфи.

У единственного российского авианосца также была непростая судьба: он покинул 82-ю верфь в 2015 году. Два года спустя, после того, как авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» выполнил миссию у берегов Сирии, он вернулся на завод для капитального ремонта. Однако пожар уничтожил половину авианосца, и капитальный ремонт затянулся.

Тем не менее, сейчас Россия занимается возрождением военно-морского флота. В 2017 году была принята новая 10-летняя национальная программа развития вооружений. ВМФ России по ней планирует получить более 180 кораблей и вспомогательных судов.

Флот уже пополнился современными боевыми подводными лодками. Только в прошлом году на вооружении находилось более 35 боевых кораблей и 6 подводных лодок. Однако все это – как правило, небольшие корабли. Именно небольшие фрегаты пришли на смену старым ракетным крейсерам, в том числе атомным. Но хотя малые фрегаты и оснащены крылатыми ракетами, они не вполне подходят для дальних морских операций.

Среди океанских кораблей на российских верфях, кроме отечественных десантных вертолетоносцев, нет более крупных кораблей. Их строит судостроительный завод в Керчи, и к 2027-2028 годам на вооружении российского флота будут находиться два вертолетоносца.

Однако на ближайшее время у ВМФ России нет и не намечается новых авианосцев или тяжелых крейсеров. Некоторые российские эксперты отмечают, что Россию в основном беспокоят события на постсоветском пространстве и у своей границы. Строить океанские боевые корабли ради этого попросту невыгодно. Если цель находится в зоне ракетной или авиационной атаки, зачем тратить ее на дорогие авианосцы и крейсеры? 200-мильная исключительная экономическая зона также может быть защищена только ракетами класса «берег-корабль», а не крейсерами.

Другие считают, что причиной отсутствия у России авианосцев является недостаточный экономический потенциал. Стоимость строительства только одного проектируемого тяжелого авианосца «Шторм», по оценкам, составила 6,2 миллиарда долларов США. Для современной России это астрономическая цифра.

В то же время два из четырех российских флотов находятся в почти закрытых водоемах, они могут быть заблокированы в проливах, не имея возможности активно действовать. В ситуации, когда у России почти что нет военно-морских баз за рубежом, крейсеры и авианосцы становятся крайне необходимыми.

Преобладающее сейчас в России мнение состоит в том, что нет необходимости тратить большие деньги на постройку, а затем на обслуживание больших российских военных кораблей. Принимая во внимание чисто оборонительную внешнюю политику России, нынешние вызовы, стоящие перед флотом, могут быть полностью решены с помощью атомных подводных лодок, корветов и фрегатов с первоклассным вооружением. Последние имеют меньшие затраты при постройке и меньшие эксплуатационные расходы.

Время покажет, что отказ России от строительства морских кораблей скорее всего станет стратегической ошибкой. Уже сейчас очевидно, что без новых океанских боевых кораблей присутствие России за пределами омывающих ее морей станет проблематичным. Без поддержки крупными надводными кораблями будет сложно, к примеру, эффективно защитить российские суда от пиратских нападений. С исчезновением тяжелых ракетных крейсеров и авианосного флота Россия очень быстро потеряет статус «мировой державы», превратившись в одну из множества «региональных» держав.