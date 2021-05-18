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Жительница Харькова и её дети выбросили украинские паспорта из-за того, что им отказали в вылете в Стамбул.

Как заявила женщина, они уже дважды покупали новые билеты. Однако из-за «украинского законодательства гребаного» они не смогли улететь по определённым причинам. При этом конкретная причина того, по какой причине семье было отказано в вылете, не сообщается.

Малолетние дети женщины, дочь и сын, на видео вслед за матерью «поблагодарили» Украину с использованием ругательной лексики. После этого они с матерью демонстративно выбросили свои паспорта Украины на землю.

Происходящее женщина сняла на видео, которое было опубликовано на её странице в Instagram. Доступ к странице при этом она закрыла.

Ранее журналистка из Харькова рассказала, как можно вычислить украинцев, находящихся на отдыхе за границей. Их выдают несколько весьма частых привычек.

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