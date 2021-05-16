Еженедельное «Военное обозрение Чэнь Гуанвэня» на китайском портале Sohu 15 мая было посвящено обнародованному на этой неделе решению командования ВВС США исключить истребители F-22 Raptor из перечня боевых самолетов, которые останутся на вооружении в 2030-е годы. Представляем эксклюзивный перевод статьи из Sohu.

Знаменитый F-22 столкнулся с досрочной отправкой на пенсию

Высокопоставленные официальные лица ВВС США теперь убеждены, что истребители F-22 Raptor не смогут служить в качестве истребителей превосходства в воздухе США в ближайшие 10 лет из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов и ограниченной дальности полета. Начальник штаба ВВС США генерал Браун уточнил, что точное время выхода F-22 на пенсию будет зависеть от темпов начала производства истребителей ВВС шестого поколения.

Признано, что к 2030 году 40-летний к тому времени истребитель F-22 больше не будет пригоден для воздушных миссий, особенно если Соединенным Штатам придется заявить о защите своих союзников, таких как Япония и Филиппины, от растущей военной мощи КНР. ВВС США планируют разработать истребитель шестого поколения NGAD именно для замены F-22.

Таким образом, Соединенные Штаты становятся все менее и менее уверенными. Если они не смогут противостоять передовому поколению авиации своих противников, для них будет невозможно выиграть никакую войну. Поэтому, когда Су-57 и J-20 поступят на вооружение в заметном количестве, американские военные окончательно утратят уверенность в возможной победе. Хотя истребитель F-35 и называют на Западе главным, ему, похоже, не вполне доверяют из-за его выявленных недостатков. Хотя уже более тысячи этих самолетов принято на вооружение, их потенциальные скрытые опасности уже стали причиной многих неприятностей в разных странах, включая США.

Судя по последним признакам, Соединенные Штаты не сдаются и продолжают модернизировать F-35, пытаясь оставить его в роли главного борца за будущее Запада в противостоянии с такими соперниками, как Россия и другие усиливающиеся державы Востока. Восходящая звезда J-20 на этом фоне – также большая угроза для F-22. В будущем «Рапторы» постепенно будут вытеснены противниками.

В моделировании учений, проведенных ВВС США в прошлом году, американские военные использовали истребители 6-го поколения для борьбы с Россией и восточными державами. Американский генерал заявил, что F-22 больше нельзя использовать в этих целях. К недостаткам этого самолета можно отнести небольшой парк воздушных судов, высокие эксплуатационные расходы и низкую скорость выполнения задач. Кроме того, дальность полета F-22 относительно невелика, всего около 3100 километров, его оружейный отсек также очень мал, и большая часть его вооружения представляет собой ракеты класса «воздух-воздух».

С технологическим развитием средств защиты противника преимущество F-22 в скрытности значительно уменьшилось, и даже его живучесть окажется под угрозой. Дальность полета и бомбовый отсек F-22 на самом деле мало чем отличается от F-35. Но технология F-35 более совершенна и имеет больший срок службы, чем у F-22.

Поэтому американские военные все больше полагаются на более передовые технологии. Это прежде всего истребитель следующего поколения NGAD. Истребители шестого поколения, разрабатываемые американскими военными, будут иметь технологию искусственного интеллекта (ИИ). Компьютер, бортовое оборудование обработки данных и архитектура истребителей этого поколения будут иметь решающее значение и могут определить победу или поражение в будущих воздушных боях.

Возможности компьютерной обработки истребителей шестого поколения намного превзойдут уровень существующих платформ, на которых необходимо агрегировать, анализировать и систематизировать большой объем данных разведки, поиска и наблюдения – как раз то, с чем ИИ и высокоскоростная технология обработки может справиться лучше.

Исходя из вышеизложенного, можно увидеть, что F-22, который находится на вооружении почти 30 лет, уже не отвечает потребностям будущих войн. Поэтому американские военные решили скорректировать свое будущее комплектование истребителями. В результате авиапарк ВВС США в будущем сохранит только четыре типа истребителя: истребитель 6-го поколения NGAD, F-35 и F-16 производства Lockheed Martin и F-15EX компании Boeing.

Однако условием всего этого является то, что истребитель шестого поколения NGAD должен будет иметь возможность заменить F-22, а это значит, что такая ситуация может сложиться лишь после 2030 года. Но с практической точки зрения главный ключ к выпуску истребителя NGAD шестого поколения – в 2030-х годах. Если американские военные, как обычно, станут откладывать разработку нового оружия, F-22 может продолжить играть ключевую роль в армии США.