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Истребители пятого поколения F-35 израильских ВВС впервые были атакованы системами противовоздушной обороны.

Данный инцидент произошел в ходе очередного столкновения между вооруженными силами Израиля и палестинскими группировками из сектора Газа. Отмечается, что боевики ХАМАС воспользовались переносными зенитными ракетными комплексами. На данный момент неясно, как они узнали расположение израильских боевых машин. Эксперты считают, что им удалось получить эти данные от источников в Египте или Сирии.

По словам военных специалистов, если знать примерное расположение воздушной цели, выявленное с помощью радаров, то стрельба вслепую имеет небольшой шанс на успех. При этом ни одна из сторон не сообщила о подбитии F-35.

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