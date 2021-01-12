Долгожданная система морского оборонительного лазерного оружия, известная как HELIOS, была доставлена ВМС США для испытаний, сообщает компания-производитель Lockheed Martin.

Военно-морской флот планирует испытать 60-киловаттный высокоэнергетический лазер с интегрированным оптическим ослепляющим устройством и системой наблюдения, или HELIOS, в конце этого года и вывести его в море на борту безымянного эсминца с управляемыми ракетами, закрепленного за Тихоокеанским флотом.

HELIOS, разработанный в рамках контракта на 150 миллионов долларов с Lockheed Martin, предназначен для “сжигания” лодок или беспилотных дронов с помощью высокоэнергетического лазерного луча.

Демонстрация мощности лазера состоялась еще в 2019 году. Правда была продемонстрирована всего лишь половина мощности на борту транспортного дока-амфибии USS Ponce.

По словам официальных лиц Lockheed, масштабируемая архитектура конструкции лазера сочетает в себе несколько киловаттных волоконных лазеров для достижения высокого качества луча при различных уровнях мощности.

HELIOS был разработан как оружие, способное сжигать небольшие скоростные катера, в частности того типа, который иранские военные используют в вооруженных группах, а также беспилотные летательные аппараты.

Он также может «ослепить» электрооптические датчики БПЛА, повредив их и не дав им выполнить свою миссию.

Система может использоваться как альтернатива стрельбе ракетами или другими снарядами по вражеским кораблям, и теоретически может делать неограниченное количество лазерных выстрелов по целям.

HELIOS – одно из множества лазерных вооружений, над созданием которых в настоящее время работает ВМФ.