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Издание The Mirror заявило, что у Брэда Питта мог начаться новый роман. По сведениями издания, избранницей актёра могла стать тёмнокожая актриса Андра Дэй.

Поводом для подозрений стало то, что Питта видели с Дэй на церемонии вручения премии «Оскар». Питт являлся ведущим, а актриса, как отмечается, номинирована на премию «Оскар». Она исполнила главную роль в фильме «Соединённый Штаты против Билли Холидей». Также она завоевала премию «Золотой глобус».

Как сообщается, актёры якобы дали друг другу свои номера, а также флиртовали за кулисами. Согласно заявлению источников издания, отношения между Питтом и Дэй могли быть исключительно профессиональными, но, как уверены друзья Брэда, из них вышла бы отличная пара.

Также ещё один из источников указал, что Андра с недавних пор пребывает в поле зрения актёра.

Ранее бывшая жена Брэда Питта Анджелина Джоли заявила, что после развода с актёром у неё больше не было отношений. Их разрыв произошёл в 2016 году.

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