Анджелина Джоли сообщила, что после развода с Брэдом Питтом у неё не было других отношений. Об этом она рассказала в интервью изданию E! News Daily Pop.

Как отмечается, разрыв Джоли и Питта произошёл в 2016 году, и актрису с того времени никогда не замечали в других отношениях. Теперь же она это подтвердила официально. Объясняя причины того, что она не вступает в новые отношения, Анджелина заявила, что у неё «очень большой список «нет».

Джоли рассказала, что старается всё своё свободное время посвящать своим детям, которых у неё шестеро – три родных и три приёмных. Она заявила, что, просыпаясь по утрам, думает, что должна убедиться, что с ними всё в порядке. Теперь же, как она отметила, дети относятся к ней также, и это делает их хорошей командой.

Ранее мы сообщали, что после развода с Биллом Гейтсом его бывшая жена Мелинда получит ценные бумаги нескольких компаний. Их общая стоимость оценивается в 1,8 миллиарда долларов.