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Военное ведомство России проложило 32-километровый временный водопровод в Крым и тем самым прекратило водную блокаду полуострова, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что российская армия всегда готова прийти на помощь в решении важных вопросов, касающихся всех граждан РФ.

Временное решение поможет крымчанам бесперебойно получать воду до того момента, пока не будет завершено строительство полноценного магистрального водопровода, отметил министр.

Шойгу также рассказал, что военные подразделения, которые базируются в Крыму, в условиях зимних снегопадов и усилившихся морозов осуществляли расчистку дорог на полуострове для восстановления транспортного сообщения, а также организовали подвоз воды для местного населения.

Напомним, что в настоящий момент российские ученые занимаются изучением возможности добычи воды со дна Азовского моря. Уже к 1 июля появятся отчеты по этой теме. Если они будут оптимистичными, РФ начнет бурить скважины и добывать воду, которая заполнит Северо-Крымский канал.

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