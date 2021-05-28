Рамзан Кадыров, чеченский лидер, заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова касательно мер, направленных на борьбу с COVID-19 в регионе, выставляя тем самым противником Владимира Путина.

Ранее глава Чечни отметил, что нужно создать в республике специальные комиссии, которые будут разъяснять местным жителям необходимость получения прививки от коронавирусной инфекции. При этом если человек откажется от вакцинации после разговора, то медпомощь ему следует предоставлять в последнюю очередь. Это противоречит ранним высказываниям российского президента о том, что вакцинация должна осуществляться на добровольной основе.

Согласно словам Кадырова, журналисты попытались выставить его «антагонистом» главе российского государства. Он добавил, что вакцина является единственным способом не допустить следующей волны коронавируса, поэтому было решено принять жесткие меры. Именно по этой причине он критично относится к любым антипрививочникам.