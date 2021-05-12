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Учения Swift Response, которые проходят в Эстонии, должны были стать одним из компонентов запугивания России, демонстрацией силы и мощи американской армии. Однако уже на второй день маневров «пугающее» впечатление от них смазала не совсем удачная высадка десанта, пишет китайское издание Baijiahao.

Массовое десантирование на эстонский аэродром Нурмси сразу 600 хорошо обученных профессионалов должно было стать своеобразной игрой мускулов. Но в результате высадки сразу 10 военнослужащих получили травмы ног и отправились в больницу вместо военного полигона.

Неудачное десантирование американское командование объяснило сильным ветром. Но авторы публикации заявляют, что все дело в излишней изнеженности солдат армии США. В отличие от российских бойцов, они просто не способны действовать в экстремальных ситуациях и существенно проигрывают по физической и боевой подготовке.

Эксперты пишут, что США давно пора понять, что испугать Россию не так просто. Случай с десантниками, которые при малейшем дуновении ветра начинают массово ломать ноги – это лишь один пример. Вместо того, чтобы продемонстрировать силу, Вашингтон в очередной раз насмешил весь мир и доказал свою несостоятельность.

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