После парада Победы в Москве многие пользователи Сети из разных стран восхитились «убийственным» внешним видом российского истребителя пятого поколения Су-57. Представители госкорпорации Ростех пояснили, почему самолет получился именно таким.

По их словам, дело не в том, что над истребителем поработали дизайнеры. Внешний вид конечно прорабатывался, однако цель добиться такого «убийственного» вида перед специалистами не ставилась. Все дело в конструкционных особенностях нового истребителя.

Характерные обводы, делающие вид самолета более «хищным», уменьшают площадь рассеивания сигнала, благодаря чему истребитель далеко не всегда обнаруживается радиолокационными станциями потенциального противника.

Кроме того, интегральная схема планера, которая также влияет на внешний вид самолета, повышает его маневренность. Этому же способствуют силовые агрегаты, вектором тяги которых пилот может управлять по своему усмотрению.

Эксперты заявили, что Су-57 является гордостью Ростеха, так как он обладает не только эффектным и «убийственным» внешним видом, но и отличными техническими параметрами.