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Представители ДНР отметили, что в Донбасс собирается прибыть военный атташе американского посольства в Киеве, чтобы проверить позиции вооруженных сил Украины на линии соприкосновения.

Согласно их словам, ВСУ могут осуществить провокационные действия для демонстрации американцам «обострения ситуации» в регионе, обвиняя в этом самопровозглашенные республики. Делегация США должна будет посетить линию фронта 6 апреля и пробыть на ней как минимум два дня. Именно в это время следует ожидать провокаций.

Отмечается, что в регион также приехали несколько групп журналистов, работающих на украинские каналы, чтобы зафиксировать постановочные обстрелы и «нарушения». При этом Украина перебросила к линии разграничения тяжелое вооружение и боевую технику, никак не комментируя данную информацию.

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