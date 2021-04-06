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Певица Кэти Перри в эфире передачи «American Idol», где она является членом жюри, призналась в том, что после рождения дочери у неё не осталось времени на бритьё ног.

Так, певица пришла в восторг от выступления одной из участниц. Также она призналась, что после родов стала испытывать нехватку времени, и от ряда привычек она была вынуждена отказаться. Одной из этих вещей стало бритье ног.

Перри сообщила, что во время выступления девушки, волоски на её ногах приподнялись на полтора дюйма, а по телу пошли мурашки. После этого певица закинула ноги на стол своего коллеги Люка Брайана, чтобы он подтвердил её слова, что тот и сделал, отметив, что у Перри в прямом смысле волосы на ногах.

Кети Перри обручена с актёром Орландо Блумом. Дочь, которой они дали имя Дейзи, родилась у пары в августе 2020 года.

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