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Специалисты Сбербанка рассказали, как бороться с телефонными мошенниками. О схеме действий людей в случае подозрительных звонков рассказало издание РИА Новости в своём Telegram-канале.

Так, следует обратить внимание на поведение звонившего человека – мошенники, в отличие от сотрудников банка, ведут себя нетипично. Насторожить должно то, что звонивший торопит, пытается запугать или воззвать к чувству справедливости. Также мошенник может сделать некое заманчивое и выгодное предложение.

Кроме того, нельзя совершать каких-либо действий под диктовку позвонившего. Сотрудники банка, как отмечается, в случае необходимости могут сами совершать все требуемые операции.

Поддаваться эмоциям во всех этих ситуациях нельзя. Следует тут же завершить разговор и положить трубку. После этого можно перезвонить по номеру, который указан на банковской карте.

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