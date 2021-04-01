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В Сирии возможны любые сценарии точно так же, как и в политике или обычной жизни. Но это еще не означает, что из-за этого нужно нагнетать панические настроения. Такое заявление сделал политический обозреватель Евгений Сатановский, комментируя распространяющиеся по сети слухи о новом противостоянии США и России на территории арабского государства.

Такая информация появилась сразу на нескольких порталах. Она гласит, что Соединенные Штаты атакуют районы СРА, в которых базируются российские войска и в скором времени можно ожидать ответных ударов от России. Авторы публикаций также сообщают, что с приходом к власти Джо Байдена в Соединенных Штатах возможен сценарий чуть ли не полномасштабной войны между Россией и Америкой в Сирии.

Сатановский отметил, что возможен и такой сценарий, что российский лидер Владимир Путин внезапно назначит написавшего подобную статью журналиста министром образования. По его мнению, возможен и целый ряд других разнообразных сценариев, но это еще не означает, что они станут реальностью. Поэтому не стоит раздувать панику раньше, чем появится какая-то достоверная официальная информация.

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