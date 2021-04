Под таким заголовком 18 апреля американское издание The National Interest опубликовало статью своего автора-эксперта по оборонной политике Джона Россомандо, который ранее работал старшим аналитиком в The Investigative Project on Terrorism. Издание discover24.ru представляет перевод этой статьи.

Холодные полярные пустоши Арктики стали последним фронтом нарастающей холодной войны между Россией и Китаем, с одной стороны, и США и их союзниками, с другой. Это соответствует ожиданиям открытия незамерзающих морских путей в регионе.

Крупные СМИ высмеяли бывшего президента Дональда Трампа, когда он предложил купить Гренландию у Дании в 2019 году. Они упустили из внимания стратегию. Китай пристально следит за минеральными ресурсами Гренландии, и, по всей видимости, Трамп тоже это делал.

В Гренландии самая большая в мире концентрация неиспользованных редкоземельных минералов. Цепочка поставок редкоземельных элементов вызывает наибольшую озабоченность у вооруженных сил США, поскольку 80 процентов используемых в ней редкоземельных элементов поступает из китайских источников.

Если бы датчане согласились на передачу, возможность которой премьер-министр Дании Метте Фредериксен немедленно отклонил, это дало бы Соединенным Штатам прямое вето в отношении амбиций Китая в отношении редкоземельных элементов на острове. Последние результаты выборов показывают, что местные жители в Гренландии не более заинтересованы в том, чтобы Китай эксплуатировал природные ресурсы острова, чем Дональд Трамп. Левая экологическая партия выиграла выборы в этом месяце и может «заморозить» проекты китайцев из-за вреда, который добыча этих металлов наносит окружающей среде.

Уменьшение ледового покрова в Гренландии в последние годы повысило интерес к использованию на острове запасов редкоземельных металлов, которые необходимы для всех видов оборонных и гражданских промышленных производств. Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики опубликовало в январе 2018 года официальный документ под названием «Арктическая политика Китая».

«Использование морских путей, разведка и разработка ресурсов Арктики могут иметь огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая, который является крупнейшей торговой страной и потребителем энергии в мире», – говорится в этом официальном документе.

В нем также утверждалось, что глобальное потепление и уменьшение морского льда в Арктике означает, что страны, которые непосредственно не граничат с Арктикой, заинтересованы в арктических делах не меньше, чем страны этого региона. Таким образом, Китай называет себя «Приарктическим государством», хотя он находится в сотнях миль от Полярного круга. Пекин заявил о своей заинтересованности в «Полярном шелковом пути» в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь», чтобы «облегчить взаимосвязанность и устойчивое экономическое и социальное развитие Арктики».

Гренландия является лишь одним из многих фронтов арктической конкуренции, поскольку возможность таяния морского льда заставляет Россию и Китай искать способы разработки ресурсов подо льдом. Китайцы построили ледокол Xue Long, который в 2017 году провел исследовательскую миссию, предоставившую ценную информацию о будущей экономической и торговой целесообразности региона.

Китай инвестирует в атомные ледоколы, грузовые суда для полярных перевозок, танкеры для сжиженного природного газа и другие средства для улучшения своего доступа в Арктику. Он, вероятно, рассматривает этот регион как самый короткий путь для торговли с Европой, сокращая дни и тысячи миль по сравнению с судоходством через Суэцкий канал и Индийский океан.

Китай стремится развивать военное присутствие в Арктике для защиты своих экономических интересов. Увеличение развертываний со стороны ВМС Китая в регионе, отмечено в докладе ВМС США. Там сказано: военное развертывание КНР в Арктике может начаться с развертывания военизированной береговой охраны.

Китай и Россия тесно сотрудничают в разработке газовых и нефтяных ресурсов Сибири. Китайские государственные компании играют важную роль в российском проекте «Арктик СПГ-2», который в значительной степени принесет пользу Китаю и другим странам Восточной Азии. 80 процентов российского природного газа и 17 процентов запасов нефти находятся в Арктике.

Россия также присматривается к собственным месторождениям редкоземельных элементов. По некоторым оценкам, на долю России приходится 19 процентов мировых запасов редкоземельных элементов, но добывает она только 2 процента.

Москва также наращивает свои вооруженные силы в регионе, чтобы повысить свою способность контролировать свою территорию и устанавливать контроль над морскими путями. Российские военные учения в Арктике участились. В прошлом месяце три российские подводные лодки всплыли изо льда в ходе учений. Военно-воздушные силы России также планируют свои операции в регионе.

«Военное усиление России в Арктике является частью экономической стратегии», – сказал недавно Defense News Илья Крамник, младший научный сотрудник аналитического центра ИМЭМО в Москве.

Противодействие наращиванию мощностей Китая и России в Арктике требует комплексной стратегии защиты интересов США на Аляске и вокруг нее, а также в канадской Арктике от посягательств. Губернатор Аляски Майк Данливи предупредил о своем беспокойстве по поводу этих действий в колонке, появившейся в The Daily Caller.

«Необходимость защиты Арктики от иностранной эксплуатации и агрессии – это не просто забота будущего. Несколько месяцев назад российские военные корабли приказали рыболовным командам Аляски покинуть исключительную экономическую зону Америки в Беринговом море», – написал Данливи, указывая на американо-российскую морскую границу в Беринговом море. «В нарушение международных соглашений российские официальные лица дали понять, что Северный морской путь находится в их руках», – пишет он, и далее напоминает: «Точно так же Китай имеет долгую историю притязаний на диковинные территориальные претензии в Южно-Китайском море и произвольного нарушения договоров».

И военно-морской флот с корпусом морской пехоты, и армия разрабатывают стратегии, направленные на сдерживание Китая и России. Пока что у обеих ветвей ВС США есть только расплывчатые, плохо определенные стратегии сдерживания. Окончательная стратегия должна быть направлена на то, чтобы сохранить открытыми морские пути, защитить экономические интересы США и других стран НАТО и лишить Россию и Китай доступа к их исключительным экономическим зонам (ИЭЗ) в Арктике.