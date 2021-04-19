Соединенные Штаты вывели войска из Афганистана, чтобы забыть о вооруженных столкновениях прошлых 20 лет и готовиться к войнам будущего, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также предупредил, что США намерены с позиции силы подходит к любым вызовам, с которыми столкнуться в будущем.

Салливан анонсировал также возвращение Соединенных Штатов в международные организации, из которых ранее вышел предшественник Джо Байдена Дональд Трамп. Это необходимо для того, чтобы «правила писали США, а не Китай». Так, по словам помощника, Вашингтон вернется в Парижское соглашение по климату.

Наконец, администрация Байдена намерена заняться еще и решением проблем внутри страны, а также взять курс на улучшение и укрепление отношений с государствами, являющимися союзниками Соединенных Штатов.