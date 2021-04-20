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Актриса Эмбер Херд поделилась в Instagram фотографией из закулисья съёмок первой части «Аквамена».

Как сообщается, производство второго фильма начнётся уже в скором времени. Согласно имеющейся информации, съёмки начнутся в июне в Великобритании. Сюжет фильма держится в секрете. Несмотря на то, что многие люди требовали убрать из фильма Херд, и даже подписывали соответствующие петиции, актриса всё равно вернётся к роли Меры. В настоящее время она готовится к съёмкам.

На опубликованной фотографии актриса читает книгу. В подписи она указала, что на съёмки второй части возьмёт с собой Kindie, чтобы избежать повторения шутки Джейсона Момоа. Так, на съёмках первого фильма актёр вырвал из книги Херд последние несколько страниц.

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