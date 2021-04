Соединенным Штатам следует изменить подход к действиям в Сирии. Только в таком случае возможно урегулирование ситуации в ближневосточной стране, заявила эксперт по национальной безопасности исследовательского центра «Институт изучения войны» (The Institute for the Study of War) Дженнифер Кафарелла.

Она также считает, что американскому руководству следует ставить более реальные цели в сирийской кампании, так как урегулирование сложившейся ситуации в ближайшее время не ожидается. Эксперт предлагает несколько идей для решения имеющихся проблем в САР.

США необходимо официально подтвердить цели сирийской кампании. Урегулирование возможно только путем проведения переговоров и преодоления спорных моментов, считает эксперт. Специалист уверена, что все проблемы Вашингтона в Сирии решаются посредством легализации присутствия американского контингента в арабской республике.

Кафарелла также уверена, что американским руководителям следует признать президента Сирии Башара Асада и снять санкции, введенные против ближневосточного государства. Эти шаги позволят снизить напряженность и приблизиться к решению сирийской проблематики.

Для стабилизации обстановки в Сирии также необходимо, чтобы войска США покинули территорию страны. Представители Пентагона вторглись в САР под предлогом борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), после чего сконцентрировались на контрабанде нефти.

Боевиков ИГ разгромили сирийские вооруженные силы при поддержке российской авиации и «ЧВК Вагнера». Дамаск требует от Вашингтона немедленно вывести войска, но американские руководители пока не спешат закрывать сирийскую кампанию.