Израильские коммандос по заказу Саудовской Аравии напали на иранский разведывательный корабль в Красном море, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание Debka. Уточняется, что специальное подразделение армии Израиля провело сложную операцию, в ходе которой на судно была установлена магнитная мина.

По словам авторов израильского издания, произошло это еще 6 апреля. К премьер-министру Биньямину Нетаньяху обратились Абу-Даби и Эр-Рияд, которые мотивировали свою просьбу желанием устранить угрозу, которую представляет собой Иран для национальной безопасности Саудовской Аравии.

Debka сообщает, что такой шаг не совсем понятен, так как на 9 апреля были намечены переговоры между Саудовской Аравией и Ираном. Нападение на корабль лишь повысило напряженность в отношениях между государствами.