читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израильские коммандос по заказу Саудовской Аравии напали на иранский разведывательный корабль в Красном море, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание Debka. Уточняется, что специальное подразделение армии Израиля провело сложную операцию, в ходе которой на судно была установлена магнитная мина.

По словам авторов израильского издания, произошло это еще 6 апреля. К премьер-министру Биньямину Нетаньяху обратились Абу-Даби и Эр-Рияд, которые мотивировали свою просьбу желанием устранить угрозу, которую представляет собой Иран для национальной безопасности Саудовской Аравии.

Debka сообщает, что такой шаг не совсем понятен, так как на 9 апреля были намечены переговоры между Саудовской Аравией и Ираном. Нападение на корабль лишь повысило напряженность в отношениях между государствами.

Вам может понравиться

Меркель обещает послабления для вакцинированных или переболевших Covid немцев

Немецких граждан, которые сделали прививки от коронавируса либо уже переболели Covid-19, в скором времени ждут существенные послабления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она уточнила, что планирует снять ряд ограничений примерно

Лукашенко заявил, что переворот готовили, чтобы ввести в Белоруссию войска НАТО

Переворот в Беларуси готовился для того, чтобы создать угрозу России, заявил президент Александр Лукашенко. Он пояснил, что оппозиционеры, которые хотели его свергнуть, уже в первый день призвали бы Североатлантический альянс

Леонков: Путин одной фразой напугал Запад до седых волос

Заявление президента РФ Владимира Путина о «красной черте», которую Западу не следует пересекать, напугало НАТО и США до «седых волос», уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что после этих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 27 апреля – снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 27 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Подольск: погода, 27 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 апреля – небольшая облачность, до 14 °C |