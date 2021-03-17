Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили 109 химических веществ при исследовании беременных женщин, в том числе 55 химикатов, наличие которых ранее не было установлено у людей. В списке также 42 «загадочных химиката», источники и способы применения которых неизвестны.

Скорее всего, химические вещества поступают из потребительских товаров или из других промышленных источников. Они были обнаружены как в крови беременных женщин, так и их новорожденных детей, что позволяет предположить, что они могут проникать через плаценту. Исследование будет опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

«Эти химические вещества, вероятно, присутствовали в людях довольно давно, но новые технологии теперь помогает нам идентифицировать их», – рассказывает доктор Трейси Дж. Вудрафф, профессор акушерства, гинекологии и репродуктивных наук в UCSF.

Вудрафф в бывшем сотрудница Агентства по охране окружающей среды США (EPA). Она руководит Программой репродуктивного здоровья и окружающей среды (PRHE) и Центром экологических исследований и переводов в интересах здоровья (EaRTH) в UCSF.

«Вызывает тревогу то, что мы продолжаем видеть, как определенные химические вещества передаются от беременных женщин к их детям, а это значит, что эти химические вещества могут передаваться из поколения в поколение», – рассказывает она.

Научная группа использовала масс-спектрометрию высокого разрешения (HRMS) для определения антропогенных химических веществ в людях.

Но хотя эти химические вещества могут быть предварительно идентифицированы с помощью химических библиотек, их необходимо подтвердить путем сравнения с чистыми химическими веществами, используемыми производителями, которые известны как «аналитические стандарты». И производители не всегда дают нужный доступ.

Например, недавно производитель химикатов Solvay отказался предоставлять доступ к химическому стандарту для одного соединения перфтороктановой кислоты (PFAS), которая появилась в качестве замены других соединений PFAS. Исследователи использовали этот химический стандарт для оценки наличия и токсичности заменителя PFAS.

«Эти новые технологии являются многообещающими, поскольку позволяют нам выявлять больше химических веществ в организме людей, но результаты нашего исследования также ясно показывают, что производители химических веществ должны предоставлять аналитические стандарты, чтобы мы могли подтвердить наличие химических веществ и оценить их токсичность», – рассказывает один из авторов исследования, доктор Димитри Панагопулос Абрахамссон, научный сотрудник PRHE UCSF.

109 химических веществ, обнаруженных исследователями в образцах крови беременных женщин и их новорожденных, входят в состав самых разных продуктов. Например, 40 используются в качестве пластификаторов, 28 – в косметике, 25 – в потребительских товарах, 29 – в фармацевтических препаратах, 23 – в качестве пестицидов, 3 – в качестве антипиренов и 7 представляют собой соединения ПФАС, которые применяются в ковровых покрытиях, обивке и других областях. Исследователи говорят, что у всех этих химикатов есть и другие способы использования.

Ученые отмечают, что 55 из 109 химических веществ, которые они предварительно идентифицировали, по-видимому, ранее не встречались у людей: одно используется в качестве пестицида (бис (2,2,6,6-тетраметилпиперидини-4-y) декандиоат); два являются ПФАС (метилперфторундеканоат, который, скорее всего, используется в производстве посуды с антипригарным покрытием и водонепроницаемых тканей; 2-перфтордецилэтановая кислота); 10 используются в качестве пластификаторов (например, Sumilizer GA 80 применяется в пищевой упаковке, бумажных тарелках, небольших приборах); еще два используются в косметике; четыре других представляют собой химикаты большого объема (HPV); по еще 37 практически нет информации об источниках или использовании (например, 1- (1-ацетил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил) -3-додецилпирролидин-2,5-дион, применяемый в производстве ароматизаторов и красок. Это химическое вещество настолько мало изучено, что даже не имеет аббревиатуры. Также выделяют 2R0-7-гидрокси-8-(2-гидроксиэтил)-5-метокси-2-, 3-дигидрохромен-4-он (LL -D-253alpha), для которого нет информации о его использовании или источниках).

«Очень беспокоит то, что мы не можем идентифицировать использование или источники такого количества этих химикатов», – рассказывает Вудрафф. «Агентство по охране окружающей среды должно более эффективно требовать от химической промышленности стандартизации отчетности о химических соединениях и их использовании. И им необходимо применять свои полномочия, чтобы гарантировать, что у нас есть адекватная информация для оценки потенциального вреда для здоровья и устранения с рынка химических веществ, которые представляют риск».