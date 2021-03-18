В своей репост-публикации от 18 марта американский журнал вспомнил изложенную несколькими годами ранее историю о том, как атомная субмарина ВМС США USS Scorpion в 1968 году так и не вернулась из разведывательной миссии. Цель статьи – рассмотреть, насколько обосновано мнение, что «Скорпион» каким-то образом был вовлечен в противостояние времен «холодной войны» и был потоплен ВМФ СССР. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

В 1968 году в мире было потеряно на редкость много подводных лодок, включая израильскую Dakar, французскую Minerve и советскую подлодку К-129. В мае того же года американская подлодка Scorpion была направлена ​​с заданием следить за действиями советского флота. Через неделю после ожидаемого семьями экипажа возвращения «Скорпиона» из трехмесячного патрулирования командование ВМС США признало, что эта субмарина исчезла, став жертвой неизвестной аварии.

USS Scorpion относилась к АПЛ класса Skipjack. Она стала одной из первых американских подлодок с каплевидным корпусом, в отличие от менее обтекаемых корпусов времен Второй мировой войны и первых лет после нее. Субмарина была заложена на верфи в августе 1958 года и принята флотом в июле 1960 года.

«Скипджеки» водоизмещением 3075 тонн, с габаритами около 80 м в длину и 10 м в ширину уступали в размерах сегодняшним АПЛ. Их экипаж состоял из 99 человек (12 офицеров, 87 матросов). Серия стала первой, использовавшей ядерный реактор Westinghouse S5W, который давал субмарине максимальную скорость в 15 узлов на поверхности и 33 узла под водой.

Серия Skipjack вооружалась самонаводящимися торпедами Mk-37 с активным гидролокатором. Их дальность действия составляла до 10 км, скорость – 26 узлов. Боеголовка снаряжалась 150 кг взрывчатки HBX-3.

«Скорпион» до своего исчезновения прослужил 8 лет, что по меркам флота совсем немного. Но жалобы экипажа на то, что подлодка проявляет признаки «старения», звучали часто. Согласно данным, опубликованным Военно-морским институтом США, к моменту последней миссии на ней было 109 неустраненных замечаний. У субмарины были стойкие и множественные неполадки с гидравликой: прежде всего, неработающая система аварийной продувки балласта, отсутствие децентрализации управления клапанами закачки забортной воды. При последнем выходе из бухты Хэмптон-роуд в боевой рубке произошла утечка свыше 5 тысяч литров масла.

За два месяца до гибели капитан Scorpion (коммандер Francis A. Slattery), подал рапорт о необходимости проведения внеочередного ремонта корпуса, оценив его состояние как «очень плохое». Кроме того, он высказал беспокойство по поводу протечки клапанов, вследствие чего подводная лодка была ограничена глубиной погружения 90 метров – менее половины расчетной. Многие из моряков начали называть субмарину «USS Scrapiron» (игра слов, примерно обозначающая «стальной хлам»).

20 мая Атлантическое командование подводных сил США приказало «Скорпиону» осуществить слежку за советской флотилией в районе Канарских островов. Советская группировка включала в себя субмарину натовской классификации Echo II («Проект 675», имеющий на вооружении крылатые ракеты), эсминец и вспомогательные суда (спасательное, два гидрографических и танкер с топливом).

21 мая от Scorpion поступила радиограмма о своем местоположении, а также о предположительной дате возвращения в Норфолк (27 мая). О каких-то нестандартных ситуациях в этом сообщении не говорилось.

Исходя из этого, 28 мая в ВМС США решили, что подлодка была уничтожена. При этом система подводного наблюдения SOSUS, предназначенная для обнаружения советских подводных лодок, зафиксировала подводные взрывы. Позже останки «Скорпиона» будут обнаружены глубоководными аппаратами на глубине свыше 3 км, а поле ее обломков составило примерно 900×600 м.

Что же произошло со «Скорпионом»? Официальная информация ВМС США о трагедии выглядит неубедительно. Но и различные иные версии причин исчезновения подлодки со всем экипажем также не имеют веских доказательств.

Одна из версий, выдвинутая консультативно-технической группой военного флота, которая изучала обнаруженные вещественные доказательства, сводится к тому, что Scorpion мог пострадать от собственной торпеды, которая случайно взвелась в активный режим, будучи в пусковой трубе. Mk-37 отличалась от других аналогичных торпед именно тем, что стартовала с замедлением – это позволяло усилить скрытность подлодки от обнаружения противником. Эта версия подкрепляется сообщениями о том, что Scorpion в момент разрушения двигалась курсом, допускающим возможность непроизвольного срабатывания режима защиты от потенциального «огня по своим».

Другая версия заключается в том, что в установке по утилизации мусора (TDU) произошел сбой, в результате которого внутри субмарины пролилась морская вода на батарею, отчего и произошел взрыв. Scorpion действительно нуждался в замене защелки TDU, и ранее эта система вызывала попадание забортной воды внутрь лодки.

Последняя из версий утверждает, что на USS Scorpion случился взрыв водорода при зарядке батарей. В момент детонации лодка пребывала на «перископной глубине» и, по всей видимости, с закрытием водонепроницаемых люков. Эта операция – пережиток «доатомных» времен, и могла вызвать накопление взрывоопасного водорода возле батареи, обычное явление для такого процесса. При этом любая возникшая искра способна вызвать взрыв газообразного водорода, а затем и самой батареи. Это совпадает с двумя не особо мощными взрывами, зафиксированными гидрофонами SOSUS с интервалом в полсекунды.

В любом случае приходится констатировать: до сих пор нет ни фактических доказательств, ни обоснования того, как советской флотской группе со всего двумя «боевыми единицами» удалось уничтожить весьма мощного «Скорпиона». По мнению издания, окончательного определения причины его гибели сделать уже не получится никогда.

С тех пор ВМС США не теряли ни одной подводной лодки. Потеря Scorpion, как и Thresher, гибель 228 их моряков явилась жестоким уроком для американского флота, но нужные выводы из этого были сделаны. Десятки тысяч подводников в конечном итоге смогли благополучно возвратиться домой.