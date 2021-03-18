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Представители «АвтоВАЗа» в беседе с изданием «Автовгляд» рассказали о преимуществах, которые получит бренд LADA после перехода на новую архитектуру Renault CMF-B.

Переход запланирован до 2025 года. Из-за этого, в том числе, ассортимент моделей и кузовов уменьшится до 11 вариантов, при том, что сейчас их 18. Как сообщает директор LADA по маркетингу Фабьен Гульми, этот шаг даст LADA возможность заняться производством по-настоящему качественных автомобилей, которые в будущем смогут вновь выйти на мировой рынок.

Также, как заявил Олег Груненков – глава проектов LADA XRay и LADA Largus, новая архитектура позволит усилить российскую конструкторскую школу и радикально снизить время, необходимое для создания новых моделей. Так, специалистам не придётся заниматься разработкой новых узлов – они будут выбирать те, которые больше всего подходят, среди имеющихся.

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