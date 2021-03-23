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Сенатор Алексей Пушков в эфире телеканала ТВЦ прокомментировал отношения между Россией и США.

Как считает Пушков, несмотря на то, что официально холодная война закончилась после того, как СССР распался, она продолжается и в настоящее время. В пользу этого свидетельствуют постоянные выпады со стороны Вашингтона в отношении Москвы. Согласно заявлению Пушкова, на некоторое время холодная война приутихла, а сейчас продолжилась с новыми силами.

Виновными в этом сенатор считает США. Он отметил, что НАТО сейчас увеличивает свои силы в Прибалтике, а в Чёрном море стали часто замечать боевые корабли США. В Балтийском море постоянно проводятся манёвры НАТО. Таким образом, как считает Пушков, это говорит о том, что и сейчас холодная война продолжается, но в одностороннем порядке. Скандальные высказывания президента США Джо Байдена это лишь подтверждают.

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