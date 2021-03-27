Игра для взрослых Subverse, которая представляет собой пародию на боевики с эротическим уклоном, появилась в раннем доступе на игровом сервисе Steam. Чтобы открыть ее, пользователям необходимо внести дополнительные настройки, подтвердив соответствие возрастным ограничениям.

В Subverse геймер превращается в капитана межпланетного корабля, экипаж которого состоит исключительно из привлекательных и сексуальных девушек. Чтобы поучаствовать в интимных сценах с ними, идеально прорисованных вручную, необходимо выполнять различные задания.

Так, отважному капитану придется справляться со сложными миссиями как на Земле, так и в космосе. За их выполнение будут начисляться награды, которые при достаточном количестве откроют доступ к сексуальным сценам. Однако так просто победить в космической перестрелке и провести успешную операцию не удастся, так как нужно подготовить корабль к серьезным испытаниям.

Получить доступ к игре сейчас можно за 515 рублей. С момента ее появления на сервисе игроки оставляли только положительные отклики.