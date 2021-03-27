читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игра для взрослых Subverse, которая представляет собой пародию на боевики с эротическим уклоном, появилась в раннем доступе на игровом сервисе Steam. Чтобы открыть ее, пользователям необходимо внести дополнительные настройки, подтвердив соответствие возрастным ограничениям.

В Subverse геймер превращается в капитана межпланетного корабля, экипаж которого состоит исключительно из привлекательных и сексуальных девушек. Чтобы поучаствовать в интимных сценах с ними, идеально прорисованных вручную, необходимо выполнять различные задания.

Так, отважному капитану придется справляться со сложными миссиями как на Земле, так и в космосе. За их выполнение будут начисляться награды, которые при достаточном количестве откроют доступ к сексуальным сценам. Однако так просто победить в космической перестрелке и провести успешную операцию не удастся, так как нужно подготовить корабль к серьезным испытаниям.

Получить доступ к игре сейчас можно за 515 рублей. С момента ее появления на сервисе игроки оставляли только положительные отклики.

Вам может понравиться

В Сети появился ролик, демонстрирующий геймплей The Lord of the Rings: Gollum

Разработчики игры The Lord of The Rings: Gollum представили видеоролик, в котором, в том числе, продемонстрировали фрагменты геймплея. Как сообщается, предстоящая игра расскажет о событиях, происходящих во «Властелине Колец», со
  • Анна
  • 26.03.2021
  • читать 1 минуту

GCS Game World показали оружие и костюмы из S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GCS Game World показала костюмы и снаряжение, которое будет использоваться в игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Также она рассказала о новых фракциях и продемонстрировала работу редактора NPC. Последний предназначен для выбора
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 27 марта – небольшой снег, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 марта – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 27 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 27 марта – небольшой снег, до 3 °C | Армавир: погода, 27 марта – небольшой дождь, до 6 °C |