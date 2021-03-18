Если бы крейсер «Ульяновск» когда-нибудь оказался на воде, он был бы военно-морским гигантом длиной более 304 метров с водоизмещением 85 000 тонн и местом для авиагруппы численностью до 70 самолетов. Статью об этом публикует иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

С ядерным двигателем, и работая вместе с другими советскими надводными кораблями и подводными лодками, крейсер мог бы продвигаться через океаны с определенной целью. А именно, чтобы ВМС США не приближались к берегам СССР.

Но «Ульяновск» – это «почти» история. Москва так и не завершила проект, потому что у нее закончились деньги. Когда холодная война завершилась, Россия погрузилась в годы экономических трудностей, из-за которых строительство новых кораблей было невозможным.

«Ульяновск» погиб на свалках в 1992 году. Но теперь Кремль тратит миллиарды рублей на модернизацию своей армии, и хочет, чтобы новый крейсер мог составить конкуренцию Соединенным Штатам.

Большие цели

Строители заложили основу для «Ульяновска» в 1988 году, когда СССР начал распадаться. Корабль был настолько большим проектом, что строители не закончили бы его до середины 90-х годов.

В начале советского периода на заводе строились линкоры. В 60-х и 70-х годах на Южном судостроительном заводе № 444 рабочие строили вертолетоносцы класса «Москва» и авианосцы класса «Киев».

Но ни один из этих кораблей не был таким как «Ульяновск». Названный в честь родного города Владимира Ленина, крейсер был огромен даже по российским меркам.

Его силовая установка должна была состоять из четырех ядерных реакторов КН-3 – модели, первоначально использовавшейся для питания огромных линкоров «Киров», таких как тяжелый ракетный крейсер «Фрунзе». «Ульяновск» на ходу мог легко разогнаться до 30 узлов.

Авианосец должен был иметь на борту не менее 44 истребителей – комбинацию штурмовиков Су-33 и МиГ-29, две паровые катапульты, трамплин и четыре комплекта предохранительных тросов.

Конструкторы корабля спроектировали три лифта, каждый грузоподъемностью 50 тонн, для перемещения самолетов к и от пещерной подвесной палубы. К тому же у авианосца были бы вертолеты для поисково-спасательных работ и противолодочной борьбы.

Планировалось укомплектовать корабль 3,4 тыс. человек. Это примерно половина от экипажа на борту американского авианосца класса «Нимиц».

Зачем его строить?

То, что СССР даже хотели крейсер, уже примечательно. Массивные корабли никогда не фигурировали в советском или российском военно-морском арсенале.

В настоящее время Россия имеет только один крейсер, однако меньшего размера – Адмирал Кузнецов. Он был запущен в 1985 году. Множественные механические проблемы обнаружились с тех пор, и корабль не может ходить без сопровождающего буксирного судна.

Но «Ульяновск» был логичной разработкой. Джеймс Холмс, профессор стратегии в Военно-морском колледже США, объяснил, что СССР хотели создать защитный «синий пояс» в своих прибрежных водах.

«Синий пояс» представлял собой сочетание наземных, морских и воздушных сил, которые работали вместе, чтобы помешать авианосным и подводным силам США. Россия могла бы защищать родину, предоставляя безопасные районы патрулирования для подводных лодок с баллистическими ракетами, выполняющих задачи ядерного сдерживания.

Новая эпоха в строении крейсера

Но сейчас Россия, похоже, готова возродить свою мечту о крейсере. «У флота будет авианосец», – заявил недавно глава российского ВМФ адмирал Виктор Чирков. «Разработчики работают над этим».

Другие сообщения СМИ указывают на то, что конструкторы находятся на ранних этапах планирования нового класса авианосцев, который будет немного больше, чем класс Нимиц, и сможет вместить 100 самолетов.

По оценкам Холмса, стоимость нового российского перевозчика может составить до 8,5 миллиарда долларов, а на строительство уйдет до семи лет. Но профессор также отметил, что российские планы на авианосец серьезны.

Россия считает себя великой нацией, а потому корабль будет символом национального возрождения. Другими словами, новый авианосец стал бы еще одним поводом забыть времена, когда распался Советский Союз.

Для ВМФ провал проекта «Ульяновск» – одно из самых тяжелых воспоминаний.