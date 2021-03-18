Во время холодной войны программа советских подводных лодок была силой, с которой нужно было считаться. Но после распада СССР программа пришла в упадок, как и многие другие виды российской армии. Однако в последнее десятилетие предпринимаются усилия по модернизации. Россия явно полна решимости обновить статус и возможности своего подводного флота: от модернизации моделей времен холодной войны для решения современных задач до разработки совершенно новых платформ, таких как подводные лодки класса Борей и Ясень. Об этом пишет иностранный портал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Подводная лодка класса Палтус

Созданная еще в советское время в Центральном морском конструкторском бюро «Рубин» в Санкт-Петербурге, российская подводная лодка проекта 877 Палтус представляет собой ударную подводную лодку с дизельным двигателем. Впервые введенная в эксплуатацию в СССР в 1982 году, Палтус до сих пор находится на вооружении в России.

Палтус представляет собой уменьшенную подводную лодку с водоизмещением 3076 тонн и длиной корпуса 70 метров. Базовая модель содержит шесть пусковых торпедных аппаратов. На Палтус можно установить восемь зенитных ракет, которые совместимы с системами «воздух-земля».

Дизель-генераторы Палтуса обеспечивают подводной лодке скорость до 10 узлов при надводном плавании и 17 узлов под водой. Палтус может погружаться до 300 метров, имея рабочий срок в 45 дней.

Россия по-прежнему использует Палтус, в то время как модель также находится на вооружении в таких странах, как Китай, Индия, Иран и Алжир.

Подводная лодка класса Борей

Первая полностью новая модель российской подводной лодки, разработанная после распада Советского Союза. Борей представляет собой серию атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. Головное судно нового класса «Юрий Долгорукий» было спущено на воду в 2008 году и сдано в эксплуатацию в 2013 году, как и новейшее судно «Князь Владимир». Москва надеется заменить свой стареющий флот советских подводных лодок новой моделью данного класса.

Длина корпуса составляет 170 метров, каждая подводная лодка имеет подводное водоизмещение 24000 тонн. «Юрий Долгорукий» и его родственные суда несут 16 баллистических ракет РСМ-56 «Булава». Ракеты оснащены ядерной боеголовкой мощностью 150 килотонн и имеют дальность действия 8000 километров. В некоторых сообщениях указывается, что ракеты могут иметь большую дальность и разрушительную способность: до 10 000 километров и мощность 500 килотонн. В дополнение к своей баллистической ракете полезной нагрузки, на Борее также присутствует шесть пусковых торпедных труб, которые могут быть установлены с диапазоном противолодочных боевых торпед.

АЭС на борту Борея дает судну возможность передвигаться на поверхности со скоростью 15 узлов, а под водой 29 узлов. Суда имеют максимальную глубину погружения 480 метров и автономность до 100 суток. Подводные лодки класса Борей обещают обеспечить ВМФ России мощным потенциалом дальнего действия на долгие годы. Уже сейчас Москва разместила заказ на получение 10 новых судов.

Подводная лодка класса Ясень

Проект 885 «Ясень» судостроительного завода Севмаша – это ответ России на стареющий флот подводных лодок класса «Акула». Эта модель с ядерной установкой в ​​конечном итоге заменит конструкции советских времен и удовлетворит потребность Москвы в мощной ударной подводной лодке. Первая подводная лодка класса Ясень, «Северодвинск», вошла в состав Северного флота, базирующегося в Североморске, в 2014 году.

Подводные лодки класса Ясень имеют длину корпуса 111 метров и водоизмещение около 13 500 тонн. Каждое судно проекта 885 может нести вооружение, предназначенное для поражения наземных целей, надводных кораблей и других подводных лодок, что позволяет классу Ясень выполнять ряд задач.

Для проведения противолодочных операций класс Ясень оснащен восемью пусковыми установками для торпед и может вести огонь противолодочными ракетами, такими как сверхзвуковые Р-800 «Оникс» большой дальности. Ракеты «Оникс» также могут применяться как противокорабельное оружие. По наземным целям подводные лодки класса Ясень могут запускать крылатые ракеты 3М51, использующие ядерную боеголовку. Ракеты 3М51 имеют дальность действия 800 километров.

Мощные ядерные двигательные установки на борту подводных лодок класса Ясень позволяют новым моделям значительно опередить своих предшественников. Подводные лодки проекта 885 могут развивать скорость до 20 узлов на поверхности и 35 узлов под водой. Суда класса Ясень могут передвигаться на глубине более 600 метров под водой, что делает их еще более серьезной угрозой для соперников России.