Во время первой череды побед Германии между 1939 и 1941 годами Гитлер проинформировал представителей аэрокосмической промышленности страны о том, что он решил ввести новые ограничения на исследования и разработки самолетов. Однако к 1942 году фюрер и его верховное командование ВВС осознали свою ошибку. С возрастающей слабостью истребительной авиации Гитлер увидел, что его старые верные самолеты, такие как Messerschmitt Me-109, уступают позиции новым истребителям дальнего действия союзников, таким как P-51 Mustang, которые опустошали Германию без особого сопротивления. Статья об этом опубликовал иностранный журнал National Interest, перевод представлен изданием discover24.ru.

Истребитель Ме-262

Непрерывный шквал бомбардировок союзников наконец вынудил Гитлера инвестировать в производство самолетов с применением самых передовых технологий. Для главы Германии это новое «чудо-оружие» было жизнью или смертью Третьего рейха. Ему нужен был дешевый революционный самолет с такой передовой технологией, который можно было бы производить массово быстро и эффективно.

Несмотря на массовое разрушение немецкой промышленности, авиастроители поспешили построить первый в мире действующий реактивный истребитель. К концу 1942 года проекты были у двух компаний: Heinkel с He-280 и Messerschmitt с Me-262. После ряда конкурентных испытаний между двумя проектами последний самолет был выбран для производства, главным образом потому, что летчики-испытатели предпочли больший диапазон и лучшую скорость Me-262, обеспечиваемую его двумя двигателями Junkers Jumo.

Обладая скоростью более 870 км/ч и боеспособностью, намного превосходящей любой самолет союзников, «эти машины были именованы лучшим шансом для Рейха переломить проигранную войну».

Несмотря на обещание Me-262, к зиме 1943 года, Гитлер, обеспокоенный высоким расходом топлива Me-262, отложил производство самолета. Однако в январе 1944 года, после прочтения статьи в британской прессе об успехе их экспериментов с реактивными самолетами, он приказал срочно запустить проект в производство, построив тысячу экземпляров за месяц.

26 ноября 1943 года, когда Гитлер впервые увидел самолет, он постановил, что Ме-262, построенный как истребитель, будет использоваться в качестве быстрого бомбардировщика. С этой целью он приказал убрать все оружие с борта самолета, чтобы он мог нести большую бомбовую нагрузку.

За время войны на фронт было поставлено 1433 Ме-262; однако немногие из них были полностью готовы к работе, и их было слишком мало, чтобы нанести серьезный удар по врагу. Многие из самолетов были сбиты истребителями с поршневыми двигателями, уничтожены огнем противника при взлете или посадке или разбились из-за механических проблем.

Бомбардировщик Arado Blitz

В то время как Me-262 проектировался как реактивный истребитель, но также использовался как бомбардировщик, Arado Ar.234B-2 был специально сконструированным бомбардировщиком с реактивными двигателями. Революционный самолет, безусловно, мог бы повлиять на ход войны в Европе, если бы появился на поле боя раньше.

Бомбардировщик Arado Ar. 234B-2, разработанный Вальтером Блюмом, был изготовлен немецкой компанией Arado Flugzeugwerke GmbH и стал вторым в истории самолетом с реактивным двигателем, поступившим на вооружение, и первым реактивным бомбардировщиком. Планируемый с 1941 года, прототип поднялся в воздух только 15 июня 1943 года из-за задержек с поставкой нового турбореактивного двигателя Junkers Jumo 004. Через год были получены первые самолеты начальной серии (B). Они стали основной моделью и строились в двух вариантах: фоторазведчик B-1 и бомбардировщик B-2.

Ar. 234B-2 впервые поступил в боевую эксплуатацию в июле 1944 года. Бомбардировщики были отправлены в экспериментальную авиационную часть только в конце года и не принимали участия в боевых действиях до первого месяца 1945 года, когда на Арденнскую операцию было направлено 20 экземпляров. К тому времени война была проиграна, и влияние самолета в бою было в лучшем случае незначительным. Всего 214 машин было построено.

Ar. 234B-2 управлялся одним пилотом и приводился в действие двумя реактивными двигателями Junkers Jumo 004, создавая тягу в 890 кг. При размахе крыльев чуть более 14 метров, он был 62 метра в длину, 4 метра в высоту и весил 8,4 тыс. кг при полной загрузке.

Ракетная техника Германии

Если истребители Me-262 предназначались как тактическое оружие для защиты немецкого неба от воздушных атак союзников, то гитлеровское Vergeltung-Waffe или «оружие возмездия» было разработано как орудие террора. 6 июня 1944 года, через несколько часов после высадки первых солдат союзников на побережье Нормандии, немецкое верховное командование отдало приказ активировать эти орудия.

Разработка «оружия возмездия» началась с экспериментов в области ракетных технологий в начале 1930-х годов под руководством капитана армии Вальтера Дорнбергера и его соратника, Вернера фон Брауна. К 1934 году была создана серия прототипов жидкостных гиростабилизированных ракет «Агрегат». К 1939 году были произведены модели А-1 – А-4 ракетной серии «Агрегат». Однако Гитлер чувствовал, что программа не нужна, пока ВВС не проиграли Битву за Британию. Это событие сделало проект А-4 приоритетным, и испытания ракеты начались в марте 1942 года.

Пока Вермахт разрабатывал свои ракеты дальнего действия на Пенемюнде, группа ученых в ВВС приступила к созданию оружия, более простого, чем ракета Фау-2, которое можно было бы изготовить дешевле и быстрее. В течение нескольких месяцев конструкторы создали небольшой дешевый беспилотный самолет, получивший обозначение FZG 76-Flakzielgerat (зенитное целевое устройство) 79 или более известный как летающая бомба или Фау-1.

Для Гитлера Фау-1 была средством возмездия за непрекращающуюся бомбардировку Германии союзниками без риска потерь бомбардировщиков со своей стороны. Фау-1 напоминала небольшой самолет с печной трубой над хвостом и без кабины. Ее длина составляла около 7,5 метра, а размах крыльев был пять метров.

Начало ракетной атаки на британскую столицу (под кодовым названием Target 42) было запланировано на Рождество 1943 года, но бесконечные технические трудности в производстве Фау-1 отодвинули дату нанесения удара на лето 1944 года, когда наконец были готовы 5000 действующих Фау-1.

13 июня 1944 года, несмотря на то, что только 10 из 55 пусковых трапов Фау-1 были готовы к работе, первые бомбы вылетели со скоростью 580 км/ч. Из пяти успешно запущенных в тот день летающих бомб одна упала в Ла-Манш, три упали на открытой местности на восточном побережье Англии, пятая попала в железнодорожный мост, шесть человек погибли и девять получили ранения.

Из-за скорости орудия британская зенитная артиллерия была бессильна противостоять угрозе. К концу августа на Англию было сброшено 2224 Фау-1, в результате чего погибло 5 476 британских подданных, были разрушены тысячи домов и множество заводов. Только неоднократные воздушные атаки союзников и продвижение их сухопутных войск во Франции и Бельгии заставили немцев демонтировать свои бомбовые установки.