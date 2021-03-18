Представители НАТО и особенно Польша очень много говорят о возможности захватить российский Калининград. Эксперты китайского издания Sina прокомментировали подобные заявления, внимательно изучив все имеющиеся факты об этом городе.

Они написали, что город площадью в 15 тысяч квадратных километров надежно защищен от любых посягательств со стороны Польши, прибалтийских государств и всей натовской армии в целом. Здесь располагаются ракетные комплексы «Искандер», а также стратегические ракетоносцы Ту-22М3 с ядерными боеприпасами.

Также в Калининграде и области сосредоточены весьма мощные бронетанковые силы, тягаться с которыми не смогут даже Соединенные Штаты. Не говоря уже о Польше. Впрочем, последняя уже имела возможность убедиться в силе РФ на западном направлении, когда проводила штабные учения. Тогда 5000 военнослужащих, имеющих американское вооружение, не смогли продержаться против России больше пяти дней. Причем 80 процентов техники, включая истребители F-35, было уничтожено за столь малый срок.