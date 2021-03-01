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Натовским экспертам не дают покоя результаты масштабных учений в Польше, на которых моделирование войны с Россией завершилось сокрушительным поражением польской армии всего за 5 дней. Они анализируют буквально каждый шаг, сделанный военными в ходе маневров, чтобы докопаться до причин столь неутешительного исхода.

Эксперты пытаются найти то неверное действие польской армии, после которого ситуация резко изменилась в пользу «спарринг-партнера». Уже есть первая гипотеза. Она состоит в том, что Польша слишком поторопилась перебрасывать свои крупные силы по направлению к Сувалкскому коридору, откуда, по ее мнению, должна была прийти максимальная угроза.

После этого «фланги и тылы», с которых должна была подойти подмога из стран НАТО, остались оголенными, что и привело к разгрому польской армии. Она сдала неприятелю крупнейшие порты Гдын и Гданьск, но удержала терминал в Свиноустье, на который осуществляется доставка СПГ.

Эксперты НАТО заявили, что Польше необходимо работать над более слаженной переброской войск. А для этого необходимо существенно повысить расходы на оборону, так как в противном случае поражение неизбежно.

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