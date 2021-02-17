Учёные рассказали о причинах вымирания мамонтов и других представителей мегафауны в Северной Америке. Статья была опубликована изданием Nature Communications.

В эпоху плейстоцена, начавшейся около 2,588 миллиона лет назад и закончившейся 11,7 тысячи лет назад, в Северной Америке обитало немало различных крупных животных. Однако к завершению этого периода около 80% из них исчезли.

Ранее предполагалось, что представители крупных животных были истреблены первыми людьми. Так, авторы этой версии указали, что животные не были готовы к встрече с человеком, а потому стали для него лёгкой добычей. Но находок, которые указывали бы на масштабную охоту, было слишком мало.

В итоге учёные предложили ещё одну версию – причиной вымирания животных стали климатические изменения. Так, в конце плейстоцена началось сильное похолодание, что привело к сокращению численности животных вплоть до полного упадка. Люди, как отмечается, так же оказали некоторое влияние, однако не столь большое.