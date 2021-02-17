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Спортсменка из США Пейдж Ванзант, ранее выступавшая в UFC, поделилась с поклонниками фотографией в купальнике.

Фото появилось на странице Пейдж в Instagram. Спортсменка сидит в кадре спиной к зрителю, облачённая в ярко-красный откровенный купальник. Фотография была сделана на пляже, на заднем плане можно увидеть волны. В комментариях поклонники Пейдж выразили ей своё восхищение – публикация набрала 118 тысяч «лайков» и более 800 комментариев.

Как отмечается, дебют Ванзант в смешанных единоборствах состоялся в 2012 году. Спустя два года она подписала контракт с UFC. Летом 2020 года спортсменка заявила, что уходит из организации. Сейчас она состоит в организации, проводящей поединки на голых кулаках.

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