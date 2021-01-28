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В подмосковном Минздраве сообщили, что на территории региона заработали еще 3 гослаборатории, в которых проводятся ПЦР-анализы на наличие или отсутствие COVID-19.

Функционирование соответствующих центров осуществляется на основе медучреждений в Красногорске, Пушкино и Москвы. Согласно словам Светланы Стригунковой, главы ведомства, в скором времени будут созданы еще как минимум два таких же комплекса в Реутове и Ленинском.

Руководитель ведомства заявила, что благодаря новым лабораториям удастся существенно повысить количество исследований на наличие коронавируса в регионе и уменьшить нагрузку на существующие центры. Сейчас в Подмосковье действуют одиннадцать лабораторий, которые за сутки проводят свыше 30 000 ПЦР-анализов.

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