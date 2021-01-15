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В оперштабе по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области сообщили вчера, 14 января, что за сутки болезнь унесла жизни еще 8 человек, включая 103-летнего мужчину.

Помимо него от коронавирусной инфекции скончались 5 мужчин, возраст которых варьировался от 48 до 72 лет, и две женщины в возрасте 82 лет и 71 года. Отмечается, что с момента старта эпидемии в регионе COVID-19 стал причиной смерти чуть более одной тысячи местных жителей.

Указывается, что за прошедшие 24 часа медики выявили еще 144 зараженных. В результате общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом достигло значения 29 896. В настоящее время в реанимационном отделении находится 141 пациент, среди которых 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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