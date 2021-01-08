Министерство обороны Австралии разрабатывает концепцию ведения скоротечных «войн будущего».

Как отмечается, главным фактором этой концепции стало обеспечение необходимыми объёмами энергии боевых операций. Как считают австралийские военные, именно этот вопрос будет основным в будущих военных конфликтах, так как с развитием технологий спрос на энергию будет только возрастать. Также указывается, что вооруженные столкновения будут происходить скоротечно.

Сейчас в Австралии работают над вариантами увеличения энергии для обеспечения сухопутных войск. Ведётся разработка систем, которые были бы перспективными с точки зрения энергозатрат и выбросов экологического характера, а также соответствовали всем современным требованиям. Также ведётся поиск новых энергетических технологий.

В Японии также озабочены потенциальными войнами и создают специальные дроны-истребители. Ранее эксперты назвали страны, в которых в 2021 году могут начаться боевые действия.