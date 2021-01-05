Японские ВС намереваются в скором времени создать беспилотные аппараты, которые смогут на равных сражаться с лучшими самолетами. Так, предполагается, что они смогут дать бой даже российским истребителям МиГ-41 и Су-57.

Выполнением этого заказа займутся два известных японских производителя – Mitsubishi и Subaru. От них требуется создать системы обмена данными, а также электронное оборудование, которое будет контролировать полет дрона-истребителя и обеспечивать эффективное управление этим БПЛА.

Предполагается, что за основу для беспилотника будет взят истребитель X-2 Shinshin, который относится к пятому поколению и вполне способен составить конкуренцию разработкам РФ, Соединенных Штатов и Китая.

Представители оборонной отрасли Страны восходящего солнца заявляют, что на первом этапе планируется оснастить самолет дистанционным управлением. После этого будут отрабатываться слаженные действия целой группы дронов-истребителей. Завершит работу создание эскадрильи беспилотников.

Япония занялась собственными разработками в области вооружений, так как приняла решение ослабить зависимость от США. Сообщается, что покупка оружия у Америки неизменно сопровождается ее попытками влиять на политическую жизнь Токио, что является недопустимым.