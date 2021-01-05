Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Японские ВС намереваются в скором времени создать беспилотные аппараты, которые смогут на равных сражаться с лучшими самолетами. Так, предполагается, что они смогут дать бой даже российским истребителям МиГ-41 и Су-57.

Выполнением этого заказа займутся два известных японских производителя – Mitsubishi и Subaru. От них требуется создать системы обмена данными, а также электронное оборудование, которое будет контролировать полет дрона-истребителя и обеспечивать эффективное управление этим БПЛА.

Предполагается, что за основу для беспилотника будет взят истребитель X-2 Shinshin, который относится к пятому поколению и вполне способен составить конкуренцию разработкам РФ, Соединенных Штатов и Китая.

Представители оборонной отрасли Страны восходящего солнца заявляют, что на первом этапе планируется оснастить самолет дистанционным управлением. После этого будут отрабатываться слаженные действия целой группы дронов-истребителей. Завершит работу создание эскадрильи беспилотников.

Япония занялась собственными разработками в области вооружений, так как приняла решение ослабить зависимость от США. Сообщается, что покупка оружия у Америки неизменно сопровождается ее попытками влиять на политическую жизнь Токио, что является недопустимым.

Вам может понравиться

Украинские военные, марширующие “освобождать Кубань и Крым”, попали на видео

В интернете появилось видео, на котором бравые украинские военнослужащие идут маршем и…

Эксперты рассказали о самых необычных тревожных вызовах в новогодние праздники

В период новогодних праздников, который длится с 25 декабря по 10 января,…

Авианосец Nimitz остался в Персидском заливе по приказу главы Пентагона

В первый день 2021 года Соединенные Штаты намеревались отозвать свой авианосец «Нимиц»…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 5 января – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 января – переменная облачность, до -16 °C | Королев: погода, 5 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 5 января – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 5 января – пасмурно, до 5 °C |