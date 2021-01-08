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Международные эксперты отмечают, что в 2020 году, помимо пандемии коронавируса, планету всколыхнуло сразу несколько громких региональных конфликтов. Они заявляют, что эта тенденция продолжится и в наступившем 2021-м, а также перечисляют те регионы, где могут вспыхнуть вооруженные столкновения.

Первым таким регионом специалисты называют треугольник Пакистана, Китая и Индии, где назревают серьезные конфликты между всеми участниками. В 2020 году короткая война межу двумя последними странами обошлась без серьезных потерь, однако сейчас обе они подтянули весьма серьезные силы к своим рубежам.

Индия с Пакистаном пока ограничиваются провокациями со стрельбой, но антиисламские настроения в первой стране и поддержка второй Турцией вполне могут спровоцировать полномасштабную войну, в которой без огромного количества потерь обойтись точно не удастся.

Военная машина Турции хочет показать себя не только в Пакистане. Специалисты считают, что Анкара продолжит конфликты в Ливии и Сирии, где уже участвует сейчас, а также вполне может замахнуться еще и на Ирак с Ираном. Кроме того, «холодная» война с ближайшим соседом – Грецией, вполне может перерасти в «горячую».

Внутренние конфликты в 2021 году могут вспыхнуть также в тех странах, которые намеревается покидать американский военный контингент. Это Афганистан и Сомали, а также Ирак. Помимо этого, Соединенные Штаты все еще остаются на территории Сирии, из-за чего региональная война здесь вряд ли прекратится.

Помимо этого, политические решения США, которые продемонстрировали их признательность Израилю, могут спровоцировать сразу несколько конфликтов в регионе. Так, Алжир давно настраивается на войну с Марокко, а Иран не прочь отомстить израильтянам за убийство Мохсена Фахризаде и другие деяния.

Напомним, что ранее сообщалось, в какой из стран бывшего СССР может вспыхнуть вооруженный конфликт в начавшемся году.

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