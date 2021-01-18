В Сети появилась информация о том, что создателя группы «На-на» Бари Алибасова собственный сын запер в квартире. Об это рассказал изданию ФАН PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Согласно его заявлению, Бари Алибасов-младший собирается контролировать все доходы, которые его отец получает от участия в многочисленных ток-шоу. Также Горжанкин заявил, что незадолго до Нового года Алибасов примирился с бывшей супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 16 января в его квартире должна была пройти съёмка, в ходе которой бывшие супруги должны были рассказать о причинах развода. Но съёмки не было, так как, по словам Горжанкина, Алибасова контролирует некий мужчина, который не пустил съёмочную команду в квартиру.

Чуть позже сын продюсера прокомментировал заявление Горжанкина. Так, он сообщил, что PR-директор был уволен, так как стал самовольничать и перестал согласовывать репортажи и материалы об Алибасове. По словам Алибасова-младшего, Горжанкин плохой человек, но из него хороший пиарщик. Слухи о запертом в квартире отце он назвал выдумкой Горжанкина, которую тот придумал после увольнения.