Кантемир Балагов, режиссер из РФ, снявший ранее киноленту «Дылды», займется съемками первого эпизода сериала, создаваемого по мотивам экшена The Last of Us, для канала HBO.

В качестве продюсера и сценариста проекта должен будет выступить Крейг Мейзин, ранее приложивший руку к созданию эпизодической картины «Чернобыль». Балагов отметил, что он был счастлив узнать, что сможет поработать над данным шоу. Для него это огромная честь. Он также осознает масштаб возлагаемых на него надежд, ведь сериал по столь популярной игровой серии ждут миллионы игроков по всему миру.

Напоминаем, что The Last of Us является популярным приключенческим экшеном с элементами хоррора, вышедшим 7 лет назад. Он рассказывает о постапокалиптическом мире, где вирус превратил большинство людей в кровожадных монстров. В прошлом году состоялся релиз второй части.