В издании «Авиа.про» сообщают, что иранская армия решила заблокировать американские вооруженные силы в восточном районе Сирии.

Отмечается, что войска Ирана попытались закрыть проход для американской колонны военной техники, собиравшейся проехать в Сирию из Ирака. Однако вскоре после этого ВВС Израиля нанесли ракетные удары по иранским объектам, находящимся на сирийской территории. Затем спустя несколько часов конвой США смог пройти через границу.

В информационном агентстве AMN при этом отмечают, что речь идет уже о второй военной колонне американских сил, вторгшейся в северо-восточную область Сирии за последнюю неделю. Указывается, что ее основная цель заключается в усилении контингента, расположенного в данном районе арабского государства.