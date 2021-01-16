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Сотрудники CD Projekt RED рассказали о причинах провала игры Cyberpunk 2077.

Согласно их словам, руководство знало о существующих в игре недочётах и багах, но торопилось выпустить игру к релизу новых консолей, а потому решило их проигнорировать. Как указывается, разработчики игры неоднократно говорили руководству, что к запланированному сроку релиза игра не будет полностью готова.

Кроме того, несмотря на то, что игру анонсировали ещё в 2012 году, к её разработке приступили только в 2016 году. Руководство также слишком много сил отдало на маркетинг и привлечение игроков за счёт красивого вида, который был продемонстрирован в демо и трейлерах.

В итоге, из-за того, что разработчики не успевали, им пришлось отказаться от некоторых функций, а также сделать Найт-Сити меньше. Хотя это и частично помогло, но этого всё равно было недостаточно. Сотрудникам порой приходилось работать по 13 часов в сутки, но даже с учётом всего этого они не успевали к срокам релиза.

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