Учёные рассказали о том, что есть способ определить, будет ли коронавирус у пациента протекать в тяжёлой форме.

Сейчас врачи не могут сказать, у кого из госпитализированных пациентов с коронавирусом разовьются осложнения и серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, отмечается, что риск серьёзных проблем выше у пациентов старшего возраста, а также имеющих какие-либо заболевания. Но и здоровые люди могут тяжело заболевать коронавирусом.

Как выяснили учёные, сделать прогноз по тяжести заболевания можно по анализу крови. Необходимо выяснить уровень митохондриальной ДНК. Отмечается, что её выход в кровоток из клеток говорит о том, что в организме гибнут клетки определённым типом.

В исследовании было выяснено, что у тех пациентов, которые попали в отделение интенсивной терапии, в первый день госпитализации был выявлен значительно более высокий уровень митохондриальной ДНК по сравнению с остальными пациентами.